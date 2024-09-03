Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Помощь, оказанную Монголией Советскому Союзу в годы великой Отечественной войны, высоко ценят в России, заявил 3 сентября президент Владимир Путин в ходе официального визита в Улан-Батор.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом российский лидер пригласил его приехать в Москву в мае следующего года на парад Победы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913256" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выступление Владимира Путина на российско-монгольских переговорах в расширенном составе

«В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году», — заявил Путин.

Президент России 29 августа направил Хурэлсуху поздравительную телеграмму по случаю 85-летиея победы советских и монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе. Он отметил, что в России чтят память сражавшихся с захватчиками воинов Красной армии и Монгольской народно-революционной армии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с официальным визитом в Улан-Батор вечером 2 сентября для участия в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы Красной армии и Монгольской народно-революционной армии над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.