Симферополь, 3 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Житель Севастополя, осуждённый на 16 лет лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Крыму, передавал в Киев данные о российских лодках, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», и точках размещения сил противовоздушной обороны, сообщили 3 сентября в ФСБ.

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С сотрудником ГУР севастополец общался на русском языке. Ему поручили добыть информацию о центральном входе в симферопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и прикрывающие их точки расположения сил ПВО.

На следующем этапе от него потребовали предоставить Киеву информацию о передвижении кораблей и подводных лодок с «Калибрами» и о взлётах авиации с аэродрома «Бельбек». Также он должен был сфотографировать места базирования носителей «Калибров» в бухте.

Как рассказал севастополец, он сам вышел на связь с украинской стороной. Это произошло после того, как в мае прошлого года ему пришла повестка с призывом на военные сборы.

«Я, испугавшись быть призванным в зону СВО, нашёл чат-бот и оставил свои контактные данные, указав пароли, отзыв, с которым на меня должны выйти. Примерно через дня три на меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился сотрудником ГУР», — рассказал мужчина на допросе.

29 июля сотрудник ГУР сообщил, что севастополец должен будет найти схрон с самодельным взрывным устройством и перепрятать бомбу. Позже нужно будет совершить подрыв железной дороги. Первую часть этого задания мужчина выполнил, перепрятав взрывное устройство. Совершить теракт севастопольцу не удалось — его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Севастополя 1978 года рождения, готовившего теракт на железной дороге в Крыму, задержали 8 сентября 2023 года. На допросе он рассказал, что должен был взорвать железнодорожное полотно, чтобы нарушить воинские перевозки. Также он сообщил, что собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России.

Следственный отдел ФСБ возбудил против гражданина России уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и ст. 275 («Государственная измена в форме шпионажа»).

ФСБ 3 сентября сообщила, что суд приговорил севастопольца к 16 годам лишения свободы.