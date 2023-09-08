Симферополь, 8 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге, сообщили 8 сентября в ведомстве.

Известия/Александр Казаков

«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — сообщили в ФСБ.

Задержанный — житель Севастополя, гражданин России 1978 г. р. По заданию украинской разведки он собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны.

Кроме того, задержанный готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. У него сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября ФСБ предотвратила теракты в ДНР, которые готовили диверсанты ВСУ перед выборами. В Докучаевске нашли тайник с оружием и боеприпасами, приготовленные для совершения терактов.

7 сентября сотрудники ФСБ ликвидировали группу контрабандистов, переправлявших на Украину из России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов. В преступную группировку входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.