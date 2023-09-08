ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Крыму
ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на железной дороге на полуострове
Симферополь, 8 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге, сообщили 8 сентября в ведомстве.
«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — сообщили в ФСБ.
Задержанный — житель Севастополя, гражданин России 1978 г. р. По заданию украинской разведки он собирал данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны.
Кроме того, задержанный готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. У него сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.
Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября ФСБ предотвратила теракты в ДНР, которые готовили диверсанты ВСУ перед выборами. В Докучаевске нашли тайник с оружием и боеприпасами, приготовленные для совершения терактов.
7 сентября сотрудники ФСБ ликвидировали группу контрабандистов, переправлявших на Украину из России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов. В преступную группировку входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.