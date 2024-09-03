Симферополь, 3 сентября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму, сообщили 3 сентября в пресс-службе ФСБ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Севастополец 1978 года рождения готовился совершить террористическую атаку по заданию ГУР минобороны Украины. Диверсия с использованием самодельного взрывного устройства планировалась на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.

Сотрудники ФСБ задержали его в сентябре 2023 года. Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и ст. 275 («Государственная измена в форме шпионажа»).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 8 сентября прошлого года проинформировала о задержании в Крыму готовившего диверсию на железной дороге украинского агента — жителя Севастополя, гражданина РФ 1978 г. р. Диверсия преследовала цель нарушить воинские перевозки. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.