Москва, 3 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Виновных в тяжких международных преступлениях против украинцев и россиян украинских преступников привлекут к суду. Об этом 3 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» дипломат прокомментировала сообщения о том, что Украина ранее ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении своих граждан за военные преступления.

По словам Захаровой, все попытки украинских преступников уйти от ответственности являются обреченными на провал.

«Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель украинского МИД Григорий Тихий заявил 2 сентября, что визит президента РФ Владимира Путина в Монголию является «тяжёлым ударом» по МУС, в связи с чем Киев с союзниками примут меры против Улан-Батора за отказ выполнить решение МУС.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, в том числе для США. В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.