Киев, 3 сентября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Монголию является «тяжёлым ударом» по Международному уголовному суду (МУС). Киевский режим и его союзники примут меры против Улан-Батора за отказ выполнить решение МУС, заявил 2 сентября официальный представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжёлый удар по Международному уголовному суду… Мы будем работать с партнёрами, чтобы гарантировать, что для Улан-Батора это будет иметь последствия», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Европейский союз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Владимира Путина в страну. Брюссель напомнил, что Монголия является подписантом Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года, что накладывает на Улан-Батор определённые обязательства.

Как передавало ИА Регнум, президент России прибыл в Монголию 2 сентября с двухдневным официальным визитом. В рамках поездки Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол, а также встретится с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 2 сентября подчеркнул, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по линии Международного уголовного суда. По данным агентства Bloomberg, Монголия заверила РФ, что не станет выполнять ордер МУС в ходе визита Владимира Путина в республику.

Российская Федерация не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, в том числе для Соединённых Штатов Америки. В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.