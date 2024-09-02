Москва, 2 сентября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Атаку двух украинских беспилотников отразили за ночь российские средства ПВО. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолётного типа.

Один БПЛА сбили над территорией Белгородской области, второй — над акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 сентября Вооружённые силы Украины осуществили очередную атаку беспилотниками на российские регионы. В Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА, которые задействовали в масштабном налёте. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, восемь — над Рязанской.

Над Москвой и Московской областью уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Пять дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.