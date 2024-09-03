Николаев, Украина, 3 сентября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом в ночь на 3 сентября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Информацию о взрыве подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. В регионе сработали средства противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 03:40 по местному времени (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 сентября на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Кривом Роге. Также в ночь на понедельник сообщалось о серии взрывов в Харькове.

2 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. При этом он не привёл никаких подробностей происшествия. Позднее в тот же день ещё один взрыв прогремел на территории Харькова.

Днём 2 сентября Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Отмечалось, что армия России применила для этого высокоточное оружие большой дальности и дроны, все назначенные объекты были поражены.