Кривой Рог, Украина, 2 сентября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 1 сентября взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инциденте нет. Комментарии местных властей о возможных повреждённых в результате взрыва объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА Регнум, в городе Сумы после взрывов 1 сентября повреждены два предприятия, сообщила прокуратура Сумской области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате массированного удара ВС РФ, нанесённого 26 августа, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах.