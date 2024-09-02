Харьков, Украина, 2 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 2 сентября сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове громко», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Терехов не уточнил никаких подробностей произошедшего.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на территории Харьковской и Сумской областей объявили воздушную тревогу.

В Минобороны РФ пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. При этом он не привёл никаких подробностей происшествия.

Позднее в этот же день Telegram-канал «Военная хроника» написал об ударе ВКС России по заводу «Артём» в Киеве, производящему боеприпасы для украинских боевиков. По информации издания, масштабы полученных предприятием при взрыве разрушений пока неясны.

Перед этим украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве. При этом между сообщениями о первой и второй волне взрывов прошло семь минут. В ночь на 2 сентября на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу.

Днём 2 сентября Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Отмечалось, что армия России применила для этого высокоточное оружие большой дальности и дроны, все назначенные объекты были поражены.