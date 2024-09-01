Харьков, Украина, 2 сентября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 сентября взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Сначала поступило сообщение об одиночном взрыве. Затем журналисты написали о ещё нескольких прозвучавших взрывах.

Подробной информации об инцидентах нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действует на Украине в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 1 сентября взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге.

В городе Сумы после взрывов 1 сентября повреждены два предприятия, сообщила прокуратура Сумской области.