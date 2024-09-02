Киев, 2 сентября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Киеве после взрывов 2 сентября пожар возник на одном из предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Градоначальник уточнил, что загорелось предприятие в Шевченковском районе столицы Украины.

Других подробностей Кличко не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ранним утром 2 сентября серия взрывов прогремела в Киеве.

Воздушную тревогу ночью 2 сентября объявили на территории всей Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате массированного удара ВС РФ, нанесённого 26 августа, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах.