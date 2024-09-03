Вашингтон, 3 сентября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, поддерживающие киевский режим в рамках своего проекта «Украина», виновны в разрушениях и огромных жертвах славянского народа, заявил 2 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Американский проект «Украина» принёс разрушения и повлёк за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности», — указал российский дипломат, слова которого приводит Telegram-канал посольства.

Антонов подчеркнул, что все цели и задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, будут выполнены, а вооружения, поставляемые Украине Соединёнными Штатами и западными союзниками киевского режима, будут уничтожены.

По словам дипломата, идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя украинский кризис, не пройдёт. США не удастся отсидеться за океаном в случае эскалации противостояния и его перерастания в глобальный конфликт, отметил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 2 сентября перед преподавателями и студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), подчеркнул, что суть политики Запада по отношению к РФ всегда заключалась в стремлении развалить сильное и самостоятельное государство. В то же время Лавров отметил, что российская сторона открыта к контактам с западными странами, но будет жёстко реагировать на недружественные шаги с их стороны.

Президент России Владимир Путин также указывал, что основная причина трагических событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул, что США с их неприкрытой враждебностью по отношению к России напрямую вовлечены в украинский конфликт, а также демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в противостояние.