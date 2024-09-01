Москва, 1 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. США с их неприкрытой враждебностью по отношению к России напрямую вовлечены в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Он отметил, что американцы, хоть и не раз заявляли об обратном, напрямую участвуют в конфликте между Москвой и Киевом. Более того, они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в это противостояние.

«Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — сказал Песков на видео, опубликованном 1 сентября в Telegram-канале Зарубина.

Отношения России и США дошли до точки надрыва, когда чаша терпения Москвы переполнилась, в период президентства Джо Байдена. Этот момент неумолимо приближался, так как американцы на протяжении десятилетий давили на Россию и попирали её интересы, добавил представитель Кремля.

По его словам, прагматичные США до 2014 года разрабатывали проект «Украина», предполагавший засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО. Они устроили в Киеве переворот, раздавали пирожки, вкладывали средства и вообще чётко двигались по своему сценарию.

Как сообщало ИА Регнум, с 2022 года США заявляют о поддержке Киева, поставляют ВСУ вооружение, постоянно расширяют номенклатуру поставок, но при этом утверждают, что якобы не вовлечены в прямое столкновение с Россией. Вместе с тем американские власти повторяют, что Россия должна потерпеть «стратегическое поражение».