Вашингтон, 3 сентября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки не удастся столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис. Об этом 2 сентября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдёт. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешнего противостояния в глобальный конфликт», — приводит слова дипломата Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов отметил, что США и киевский режим тайно обсуждают некоторые договорённости, которые впоследствии будут использованы в рамках противостояния России с Западом. При этом он подчеркнул, что никакие поставки современного вооружения, в том числе истребителей и дальнобойных ракет, не смогут изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), подчеркнул, что суть политики Запада по отношению к РФ всегда заключалась в стремлении развалить сильное и самостоятельное государство. В то же время Лавров отметил, что российская сторона открыта к контактам с западными странами, но будет жёстко реагировать на недружественные шаги с их стороны.

Президент России Владимир Путин также указывал, что основная причина трагических событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США.