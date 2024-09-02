Москва, 2 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Запад всегда стремился развалить Россию, заявил 2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить», — заявил он.

По словам министра, Россия не будет встраиваться в создаваемые без участия Москвы и без учёта российских интересов разные западные схемы. Сегодня около 50 стран собраны Западом против России под нацистскими знамёнами, добавил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона открыта к контактам с западными странами, но будет жёстко реагировать на недружественные шаги со стороны указанных государств. По его словам, Москва готова к любым сценариям развития ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил 2 сентября, что основная причина трагических событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США.

В июне президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, но глава российского государства понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в марте заявил, что план Запада по ослаблению России с помощью украинского конфликта дал обратный результат, Россия стала только сильнее. От отметил, что Россия гораздо сильнее любой страны Европы.