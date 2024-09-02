Вологда, 2 сентября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Правоохранители в рамках расследования убийства трёх человек и нанесения травм ещё двоим лицам в посёлке Рубцово в Вологодской области задержали двоих подозреваемых, сообщила 2 сентября пресс-служба регионального управления СК России.

СУ СК по Вологодской области

«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») УК РФ. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области заявила об оперативном раскрытии тройного убийства в Рубцово. Подозреваемых задержали в день совершения преступления. Также сообщается, что пострадавшим от злоумышленников потребовалась госпитализация.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в Пермском крае правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и её семилетней дочери. Их тела нашли в городе Чусовом.

19 августа в Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Злоумышленник напал на супружескую пару в частном доме в деревне Ярцево и нанёс им ранения. Мужчина погиб, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. В доме также обнаружили следы возгорания.