Троицк, Москва, 20 августа, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в нападении на пожилую супружескую пару, задержали сотрудники полиции в Новой Москве. Об этом 19 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Задержанный мужчина 38 лет подозревается в убийстве и в покушении на убийство.

«Мои коллеги из уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в кратчайшие сроки задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы», — написала Ирина Волк.

Уточняется, что задержанный доставлен в подразделение СК города Москвы для проведения следственных действий. Расследование продолжается. Дело находится на контроле прокуратуры Москвы.

Инцидент произошёл вечером 19 августа в частном доме в деревне Ярцево. Обнаружены тело мужчины 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения с множественными ранениями. Женщина доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Кроме того, в доме найдены следы возгорания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тренера по боксу избили в Белгородской области. Утверждается, что на мужчину напали восемь человек, он защитил своих воспитанников, но при этом сильно пострадал.

28 июля в Феодосии 24-летний боксёр Дмитрий Двали получил травму глаза, когда вместе с братом и другом защитил подростка от избивавших его мужчин. В связи с происшествием было возбуждено дело о покушении на убийство.