Москва, 2 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. При задержании россиян за ловлю ящериц на Шри-Ланке были нарушены все фундаментальные нормы международного права. Об этом 2 сентября заявил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

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«Им не был предоставлен переводчик, не были уведомлены наши дипломаты», — приводит слова Мельникова РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что молодых людей 2003 и 2007 годов рождения держат под арестом более пяти дней и обвиняют в странном деле о ловле ящериц, которые, вероятно, живы.

Мельников также отметил, что допрос несовершеннолетнего задержанного проходил без опекуна и квалифицированного адвоката.

Он сообщил, что направил обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, и выразил надежду на то, что совместно с МИД удастся изменить меру пресечения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух граждан России за нарушение природоохранного законодательства страны. По словам родственников, подростков, которые приехали на остров вместе с семьями, задержали в провинции Суриканда утром 29 августа. Молодые люди занимались тем, что охотились на ящериц неподалёку от своего отеля.