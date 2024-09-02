Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух граждан России за нарушение природоохранного законодательства страны. Молодые люди, один из которых оказался несовершеннолетним, ловили ящериц. Об этом сообщили в посольстве РФ в Шри-Ланке.

id23/unsplash

По словам родственников, россиян 2003 и 2007 годов рождения, которые приехали на остров вместе с семьями, задержали в провинции Суриканда утром 29 августа. Молодые люди занимались тем, что охотились на ящериц неподалёку от своего отеля.

«Граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Российская сторона предпринимает меры для защиты прав задержанных. Так, в МИД Шри-Ланки направили ноту с просьбой срочно предоставить консульский доступ к россиянам.

Как сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, полицейские Шри-Ланки в нарушение базовых норм международного права допрашивали подростка без присутствия опекуна. Допрос обоих россиян проходил без переводчика и адвоката.

Кроме того, задержанных поместили в СИЗО без решения суда, а арест длится уже пятые сутки. Мельников утверждает, что всё это время их допрашивают, оказывают давление, а также фальсифицируют материалы дела.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Федеральной таможенной службе сообщили, что житель Приморья попытался незаконно ввезти в Россию из Китая драгоценности на 8 млн рублей. Украшения россиянин приобрёл для дальнейшей продажи и хотел их ввезти под видом товаров для личного пользования, не декларируя. Его сопровождала попутчица, не знавшая об истинных целях. В отношении мужчины по факту контрабанды возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.