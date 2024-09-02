Брюссель, 2 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Участие России в возможной мирной конференции по Украине является необходимым, однако не Евросоюзу решать вопросы о составе участников на таком мероприятии. Об этом 2 сентября заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

Известия/Тарас Петренко

«Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что, в конце концов, участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого — решать организаторам», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Стано также назвал ключевым участие Китая в такой потенциальной мирной конференции по Украине из-за хороших отношений Москвы и Пекина, добавив, что Брюссель ждёт, что Китай повлияет на Россию для урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялся так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена Россию. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Она также указала на то, что Киеву и его западным хозяевам нужно прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 19 августа, что Россия не приемлет подходы конференции в Швейцарии по Украине. Глава МИД подчеркнул, что они представляют собой ультиматум так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее в этот же день Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин чётко заявил, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения украинских боевиков в Курскую область не может быть речи.