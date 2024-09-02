Москва, 2 сентября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России с помощью высокоточного ракетного оружия уничтожили три пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 2 сентября сообщили в Министерстве обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что в ходе разведки у населённых пунктов Осоевка и Глыбное на расстоянии 20 км юго-восточнее Сум были выявлены замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS украинских боевиков.

После того как были подтверждены характеристики цели, было принято решение о нанесении ударов по ним с использованием высокоточного ракетного вооружения.

«В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение трёх пусковых установок РСЗО HIMARS, трёх автомобилей сопровождения, транспортно-заряжающей машины и более 30 украинских националистов», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 сентября прокуратура Сумской области заявила о повреждении двух предприятий в Сумах. На тот момент на территории контролируемого киевским режимом региона объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад украинских формирований в Сумской области. Удары нанесли у Белополья, Бояро-Лежичей, Глухова, Луки, Ободы, Орловки, Свессы, Перше Травни, Сум и Юнаковки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября заявил, что Россия уже начала отвечать на нападение украинской армии на Курскую область. Представитель Кремля добавил, что усилия по отражению нападения противника на российский регион будут продолжены.