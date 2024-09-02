Кызыл, 2 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В России наблюдается рост интереса к изучению китайского языка. Об этом 2 сентября рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«Сейчас у нас растёт интерес к китайскому языку. Почему? Да потому, что контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнёров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом», — сказал он.

Российский лидер отметил, что в Китае также наблюдается рост интереса к русскому языку, и добавил, что некоторые члены его семьи свободно говорят на китайском.

При этом Путин подчеркнул, что на фоне описанной тенденции не нужно терять интерес к английскому языку, который является великим языком и очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний и объединения людей в области культуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Путин заявил, что русский язык объединяет все народы России в общий организм. Глава государства добавил, что поэтому обучение ему необходимо и является одной из самых важных задач для преподавателей в школе.

Ранее в этот же день российский лидер отметил, что сотрудничество России, Монголии и Китая будет развиваться, если принесёт выгоду всем этим трём странам. Путин уточнил, что Россия, Монголия и Китай за прошедшие годы смогли заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян 21 августа передал привет президенту России от председателя КНР Си Цзиньпина. До этого Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину. Глава государства также напомнил в ходе встречи с Ли Цяном, что председателя КНР ожидают в России в октябре 2024 года на саммите межгосударственной организации БРИКС в Казани.