Москва, 2 сентября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Сотрудничество России, Монголии и Китая будет развиваться при условии, если принесёт выгоду всем трём странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сотрудничество в двустороннем, а тем более в трёхстороннем формате сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участвующим в нём сторонам», — уверен Путин.

Глава государства добавил, что России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, при транзите российского газа в Китай Монголия сможет использовать часть энергоресурсов. На данный момент такая возможность изучается, заверил Владимир Путин. Последние годы все лидеры Монголии вне зависимости от принадлежности к той или иной партии затрагивали на переговорах тему строительства магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии, уточнил президент России.

В октябре 2023 года в ходе встречи в Пекине Владимир Путин обсудил с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом крупные совместные проекты в энергетике, железнодорожной сфере, строительстве автомагистралей. Стороны выразили уверенность в реализации намеченных целей.