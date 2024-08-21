Москва, 21 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Премьер Государственного совета Китая Ли Цян передал привет президенту России Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина в ходе встречи с российским лидером в Кремле.

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

«Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал он.

Ли Цян уточнил, что это его первый визит в Москву в этой должности, отметив, что за два дня до поездки в Россию почувствовал «оптимизм русского народа» и динамизм социально-экономического развития.

Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Перед встречей с президентом России он провёл с Мишустиным 29-ю регулярную встречу глав правительств двух государств. В ходе неё были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 август Путин на встрече с премьером Госсовета КНР передал дружеский привет Си Цзиньпину. Глава государства также напомнил, что председателя КНР ожидают в России в октябре 2024 года на саммите межгосударственной организации БРИКС в Казани.

Ли Цян прилетел в Москву днём 20 августа и будет находиться с визитом в столице до 22 августа. Как ожидается, по итогам его визита будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.

Премьер китайского Госсовета 21 августа заявил, что отношения между Россией и Китаем выдержали международную турбулентность. Он назвал дружбу между двумя странами прочной, крепкой и непоколебимой.