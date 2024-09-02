Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолёт Ми-8 которой разбился на Камчатке, выплатит семьям погибших около 3,3 млн рублей. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

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«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 млн рублей. Из них 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства Камчатского края», — заявили в ведомстве.

Авиакомпания также возьмёт на себя расходы на перевозку погибших к местам захоронения. «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь») предоставят родственникам бесплатные билеты для перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту проживания.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т потерпел крушение 31 августа. Он разбился недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

Спасатели обнаружили обломки вертолёта на высоте 900 м. На Камчатке 3 сентября объявили днём траура по погибшим в авиакатастрофе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). ПРедполагаемыми причинами крушения назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.