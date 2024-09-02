Москва, 2 сентября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения российскими военными трёх американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских боевиков в районе города Сумы в понедельник, 2 сентября, опубликовало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтожение РСЗО HIMARS

«В результате разведывательных мероприятий в 20 км юго-восточнее города Сумы в районе населённых пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS», — проинформировали в ведомстве.

На опубликованных министерством кадрах видно, как по выявленным в ходе разведки позициям РСЗО украинских формирований наносится удар высокоточным ракетным оружием.

Отмечается, что в результате ударов были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и свыше 30 украинских боевиков.

Ранее 2 сентября стало известно об уничтожении армией России трёх пусковых установок РСЗО HIMARS. Отмечалось, что для ударов использовали высокоточное ракетное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Минобороны выложило кадры удара авиационными ракетами по ВСУ в приграничье Курской области. Удар нанесли экипажи российских вертолётов Ми-28НМ, в результате этого были уничижены личный состав и бронированная техника украинских формирований.

Ранее в этот же день экипажи российских вертолётов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику противника в приграничных районах Курской области. Удар производился авиационными ракетами по разведанным целям.