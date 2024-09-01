Москва, 1 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Россия уже начала отвечать на атаку ВСУ на Курскую область, усилия по отражению нападения противника на российский регион будут продолжены, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны РФ

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Зарубин спросил Пескова, каким может быть ответ России на действия Киева.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите решительные действия наших вооружённых сил. И нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 1 сентября, потери ВСУ в Курской области превысили 8500 человек.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область, отметил ранее и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов российскими войсками освобождаются последние опорные пункты в Донбассе, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года, «и это только начало», подчеркнул дипломат.