Сумы, Украина, 1 сентября, 2024, 22:04 — ИА Регнум. В городе Сумы после взрывов 1 сентября повреждены два предприятия, сообщила прокуратура Сумской области.

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«Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности производственное и складское помещение… Также повреждён цех одного из местных заводов», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Позднее украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале заявило, что на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремел новый взрыв.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Сумской области в 20:24 мск.

Пресс-служба министерства энергетики Украины ранее 1 сентября проинформировала, что один из объектов энергетики в Харькове получил повреждения. Ведётся ликвидация последствий обстрела, добавили представители ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ночью 1 сентября в Сумах прогремел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 23:13 мск была объявлена воздушная тревога.

Ночью 31 августа взрывы слышали в Киеве. Ранее воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В этот же день на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате массированного удара ВС РФ, нанесённого 26 августа, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах.