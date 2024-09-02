Москва, 2 сентября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Мобилизованный из Ровенской области в ряды ВСУ военнослужащий сдался без стрельбы и сопротивления российским бойцам в первом своём бою в районе Крынок. Об этом пленный Александр Кащук рассказал «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По словам украинского бойца, он попал в плен 18 июля, через несколько дней после отправки в подразделение. Ему и ещё нескольким военным ВСУ было дано задание изучить местность.

«Переночевали, ну и с утра уже попали в плен к вашим ребятам. Просто пришли и всё, сдались им. Без стрельбы. Они подошли, также по-русски говорят. Что, стрелять что ли?» — признался Кащук.

По словам пленного, он был мобилизован в 2022 году, служил в тыловой части радиотехнических войск Украины, потом был переведён в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на херсонском направлении.

Перед тем как его мобилизовали, Александр Кащук четыре года жил и работал в Чехии, был строителем.

Повестку ему вручили, когда он приехал на Украину проведать тяжелобольную мать.

Как сообщало ИА Регнум, петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тыс. голосов. Теперь её должен рассмотреть глава киевского режима Владимир Зеленский.

В течение дня украинские боевики попытались захватить позиции российских военных в Курской области. Противник получил отпор, атаку успешно отбили, сообщил 1 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 8500 военных, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.