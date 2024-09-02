Киев, 2 сентября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тыс. голосов. Теперь её должен рассмотреть глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум ВСУ, мобилизация, Украина

В петиции авторы предлагают уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет. Сделать это необходимо «с целью улучшения экономического состояния в стране».

Петиция была зарегистрирована 5 июля и уже набрала почти 26 тыс. голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за нехватки водителей-мужчин женщин будут обучать управлению фурами и автобусами. Помимо водителей, не хватает и машинистов метро. Проблема стоит настолько остро, что на сайте главы киевского режима появилась петиция с требованием предоставить бронь от мобилизации водителям международных рейсовых автобусов и дальнобойщикам так, как это делается для сотрудников стратегически важных предприятий. Представители отрасли неоднократно отмечали, что если этого не будет сделано, то страну ждёт транспортный коллапс.

20 января в Киеве заявили о нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации. 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Ужесточился порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.

Закон также предполагает, что повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Кроме того, вводится обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных от 18 до 60 лет. За нарушение норм предусмотрен широкий спектр наказаний — от штрафа до силового привода в ТЦК.