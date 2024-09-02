Курск, 2 сентября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. В течение дня украинские боевики попытались захватить позиции российских военных в Курской области. Противник получил отпор, атаку успешно отбили, сообщил 1 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Министерство обороны Российской Федерации Уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ

«Под вечер противник попытался заскочить на наши позиции, где находятся ребята… Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли. Они до сих пор пытаются своих трёхсотых вытащить, но пока им это не удаётся», — рассказал офицер в видеообращении в Telegram-канале.

За день ВС России, по его словам, жгли вражескую технику в направлении села Русское Поречное. Были уничтожены три единицы техники, по одному квадроциклу и миномёту.

На подконтрольном спецназу «Ахмат» участке фронта сохраняется спокойная обстановка, заверил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, согласно информации Минобороны РФ от 1 сентября, украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 8500 военных, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.