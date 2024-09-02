Серия взрывов прогремела в Киеве
«Зеркало недели»: на Украине серия взрывов прогремела в Киеве
Киев, 2 сентября, 2024, 05:35 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 2 сентября серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
Журналисты написали о нескольких прозвучавших в столице страны взрывах. Между сообщениями о первой и второй волне взрывов прошло семь минут.
Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 2 сентября взрывы прогремели в Харькове.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате массированного удара ВС РФ, нанесённого 26 августа, получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах.