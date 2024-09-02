Киев, 2 сентября, 2024, 05:18 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 2 сентября во всех областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли на всей территории Украины в 04:56 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 2 сентября взрывы прогремели в Харькове.

На Украине поздним вечером 1 сентября взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге.

В городе Сумы после взрывов 1 сентября повреждены два предприятия, сообщила прокуратура Сумской области.