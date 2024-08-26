Киев, 26 августа, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах получили повреждения в результате удара утром 26 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Telegram/Zelenskiy/Official

Компания «Укрэнерго» проводит экстренные отключения электроэнергии, «чтобы стабилизировать систему», написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Удар наносился ракетами и беспилотниками, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Минобороны РФ проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

Украинские СМИ сообщили, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16. ВС РФ в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.