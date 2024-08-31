Киев, 31 августа, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве ночью 31 августа на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Не поступали официальные данные о возможных повреждённых объектах. Местные власти не комментировали прозвучавшие взрывы.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу также объявили в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 31 августа взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.