Сумы, Украина, 1 сентября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом 31 августа проинформировал телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Сумах слышен взрыв», — сообщили журналисты.

Другие подробности авторы не указали. Официальные данные о возможных повреждённых объектах не приводили. Местные власти не комментировали прозвучавшие взрывы.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 23:13 мск была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 августа взрывы слышали в Киеве. Ранее воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В этот же день взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.