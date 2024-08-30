Киев, 31 августа, 2024, 01:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 31 августа взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных поврежденных объектах не поступали.

После полуночи на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях, в том числе в Полтавской и Киевской.

Как сообщало ИА Регнум, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в ночь на 30 августа предприятие получило повреждение в результате взрывов.

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.