Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В Харькове получил повреждения один из объектов энергетики. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины в Telegram-канале.

Telegram / Zelenskiy / Official

«Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведётся ликвидация последствий обстрела», — указано в публикации ведомства.

Какой именно объект был повреждён, в министерстве не уточнили.

Ранее украинский телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате удара получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в 15 контролируемых киевским режимом регионах.

Утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины получили множество повреждений. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.