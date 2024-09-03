Москва, 1 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО и захотела работать на Первом канале, рассказал директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев 1 сентября изданию Sport24.

Belkin Alexey/Global Look Press Фигуристка Камила Валиева

18-летняя Валиева — выпускница школы при ЦСО «Самбо-70». Ранее появились сообщения, что она поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ).

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это её личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдёт работать на Первый канал», — сказал Лайшев.

Он добавил, что поступлению спортсменки в престижный вуз рады её родители, наставники и спортивная школа.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022. Все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года, когда была взята допинг-проба, аннулированы с лишением наград.

Международный союз конькобежцев после заявления CAS лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России —командного олимпийского золота, выигранного в Пекине в том же году.

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин, при этом оповещение спортсменки о положительном результате провели с нарушениями. Результат обнародовали во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже выиграла золото в командном турнире.

В МИД России решение CAS по Валиевой назвали вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.