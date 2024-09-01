Москва, 1 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ещё в 2011 году пытался повлиять на Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС Джозеф Байден и Владимир Путин (слева направо) во время встречи в 2011 году

Песков не стал отрицать, что Байден пытался призвать Путина не участвовать в президентских выборах в 2012 году. Об этом напомнил журналист, предположив, что с того момента Байден ведёт с Путиным свое рода поединок.

«Байден — это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму», — сказал Песков на видео, опубликованном 1 сентября в Telegram-канале Зарубина.

Представитель Кремля пояснил, что США всегда пытаются указывать другим, как нужно действовать и как нужно жить. В 2011 году, добавил он, определённые попытки такого поведения имели место, но Путин всегда твёрдо, но корректно «отводил такие заходы».

В интервью Песков заявил также, что отношения России и США находятся на низшей точке в истории и перспектив улучшения пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин подчеркнул, что нельзя говорить о выстраивании конструктивного диалога с США до проведения там президентских выборов. Он отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.