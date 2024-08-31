Курск, 31 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Бомбардировщик Воздушно-комических сил (ВКС) России Су-34 уничтожил бойцов и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

РИА Новости/Валентин Капустин Су-34 ВКС РФ

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным замаскированным целям украинских подразделений авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также Минобороны РФ прикрепило видео с уничтожением подразделений ВСУ бомбардировщиком Су-34.

Ранее ИА Регнум передавало, что экипаж Су-34 ВКС России уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны ВСУ в Сумской области. Удар по украинскому комплексу ПВО С-125 наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35.

По данным Минобороны на 31 августа, российские военные в общей сложности уничтожили 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники. Среди уничтоженных РСЗО — четыре американские HIMARS и две MLRS.

За сутки ВС России отразили шесть атак украинских штурмовиков в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, а также сорвали попытки атак ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни.

Противник за сутки потерял под Курском до 400 бойцов, танк, три бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, три миномёта, станцию РЭБ и семь автомобилей.