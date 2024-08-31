Москва, 31 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом 31 августа сообщило Минобороны РФ.

ИА Регнум Боец СВО

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчетов группировки войск «Север», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что средства объективного контроля фиксируют поражение мест временного размещения личного состава ВСУ в режиме реального времени.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Минобороны доложило, что бомбардировщик Воздушно-комических сил (ВКС) России Су-34 уничтожил бойцов и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

По данным Минобороны на 31 августа, российские военные в общей сложности уничтожили 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники. Среди уничтоженных РСЗО — четыре американские HIMARS и две MLRS.

За сутки ВС России отразили шесть атак украинских штурмовиков в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, а также сорвали попытки атак ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни.

Противник за сутки потерял под Курском до 400 бойцов, танк, три бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, три миномёта, станцию РЭБ и семь автомобилей.