Суджа, Курская область, 31 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о том, как в Суджанском районе Курской области в момент нападения укронацистов командир взвода спас российских бойцов, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ.

РИА Новости/ Илья Питалев

По его словам, указанный бой произошёл накануне. Отряд «Аида» выводил из Суджи группу солдат-срочников, их было 18.

«У этих ребят был командир взвода — такой же срочник, как они, но он был командиром. Он их вывел с пограничных постов, с позиций, в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда «укропы» увидели, что они зашли, то начали засыпать дом гранатами», — рассказал командир «Ахмата».

Когда это произошло, боец сказал сослуживцам, чтобы те уходили через другую дверь в доме. После этого он на протяжении десяти минут вёл бой.

«Насколько я понял, он в этом бою погиб», — заключил Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Все срочники, как уточнил генерал, остались живы, а героический поступок погибшего командира должен быть примером для всех.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли массированный удар по батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области.

Обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, противник выбивается из занятых им населённых пунктов, заявил 29 августа Апти Алаудинов.

28 августа российские бойцы в Курской области в течение 11 часов вели героические бои на двух участках, также рассказал командир спецназа «Ахмат». Алаудинов признал, что «был очень тяжёлый день», но бойцы выстояли, выполнив все боевые задачи.