Москва, 1 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Увеличение военных потенциалов Североатлантического альянса и его стран вблизи российских границ носит провокационный характер, заявил МИД РФ, комментируя строительство военной базы НАТО в Литве.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Увеличение активности и военных потенциалов НАТО и его стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», — приводит сообщение «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что Литва начала строить военную базу для немецких войск недалеко от границы с Белоруссией. По информации Reuters, эта база станет первым постоянным зарубежным развёртыванием немецких войск со времён Второй мировой войны.

Строительство объекта ведётся в окрестностях деревни Руднинкай, которая расположена в 20 километрах от литовско-белорусской границы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отправил в Литву военнослужащих 45-й бригады «Литва». Он анонсировал в скором будущем появление в Литве целой бригады армии ФРГ. Он уточнил, что первые 20 военнослужащих, которые отправились туда, — добровольцы.

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас, в свою очередь, заявил, что первая группа из состава приписанной к республике бригады бундесвера прибывает на место службы.

Сообщается, что около 80% подразделения собираются разместить в Литве на полигоне рядом с населённым пунктом Руднинкай в Шальчининкском районе. Около 20% — в Рукле Йонавского района.

В конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта.

При этом президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.