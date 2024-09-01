Белгород, 1 сентября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Киевский режим с помощью беспилотника атаковал село Байцуры и автомобиль на участке трассы Ясные Зори — Никольское в Белгородской области. Об этом сообщил 1 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Мартынов/ТАСС

«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Также беспилотник киевского режима атаковал жилой дом в селе Байцуры Борисовского района. Повреждена кровля здания. Оперативные службы работают на местах, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, за ночь, по данным Минобороны, 158 украинских беспилотников самолётного типа были нейтрализованы в 15 российских регионах, включая Москву и Московскую область. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь средства ПВО перехватили 28 украинских дронов.