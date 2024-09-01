Москва, 1 сентября, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне после атаки украинского беспилотника понизили с пятого до второго, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

ГУ МЧС России

«Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго», — сообщил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в районе МНПЗ сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что угрозы работе предприятия нет.

Украинские беспилотники также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок, уточнил Собянин в Telegram-канале.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.