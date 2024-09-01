Москва, 1 сентября, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Утром 1 сентября силы ПВО нейтрализовали беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), расположенного в Капотне.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, повреждений и пострадавших от упавших обломков нет.

Угрозы работе завода также нет.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Об этом в Telegram-канале написал глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам.

Над Московской областью силы ПВО сбили за ночь 1 сентября четыре вражеских дрона, державших курс на столицу России.

Массированные атаки вражеских беспилотников ночью 1 сентября были отражены в нескольких регионах РФ.