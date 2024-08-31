Белгород, 1 сентября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. На подлёте к Белгороду ночью 1 сентября подразделения ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что при инцидентах никто не пострадал.

При атаке на Белгород в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия отражения атаки ВСУ на Белгород

В одном из частных домов полностью разрушена хозпостройка. Осколками посекло фасады и входные группы двух коммерческих объектов.

Гладков добавил, что при отражении вражеской атаки произошли пожары — загорелась сухая трава и три автомобиля на парковке. Пожарные расчёты тушат их.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия отражения атаки ВСУ на Белгород

Как сообщало ИА Регнум, над Липецкой областью в ночь на 1 сентября системы обнаружения и подавления обезвредили несколько беспилотников.

В подмосковном Подольске также ночью 1 сентября средствами ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.