На подлёте к Белгороду система ПВО сбила несколько воздушных целей
Гладков: на подлёте к Белгороду система ПВО сбила несколько воздушных целей
Белгород, 1 сентября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. На подлёте к Белгороду ночью 1 сентября подразделения ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что при инцидентах никто не пострадал.
При атаке на Белгород в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление.
В одном из частных домов полностью разрушена хозпостройка. Осколками посекло фасады и входные группы двух коммерческих объектов.
Гладков добавил, что при отражении вражеской атаки произошли пожары — загорелась сухая трава и три автомобиля на парковке. Пожарные расчёты тушат их.
Как сообщало ИА Регнум, над Липецкой областью в ночь на 1 сентября системы обнаружения и подавления обезвредили несколько беспилотников.
В подмосковном Подольске также ночью 1 сентября средствами ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.