Вашингтон, 31 августа, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В администрации США пока не приняли решение касательно просьбы Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом, украинской стороной был представлен список целей по которым ВСУ намерены нанести удары. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Рустем Умеров 31 августа.

Умеров подчеркнул, что Киев настаивает на отмене ограничений по использованию ракет ATACMS.

Украинский министр также заявил, что список целей для ударов по России очень важен для продвижения ВСУ, а для этого нужны американские ракеты.

Киев определил несколько целей, поражение которых счёл возможным с помощью американских ракет, запас которых уже исчерпан, признал Рустем Умеров.

Про информации изадния, Вашингтон всё ещё рассматривает просьбу Киева.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в мае чиновники в Киеве и Евросоюзе начали просить президента США Джо Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к странам Запада с просьбой снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России. Свою речь он адресовал властям Германии, Франции, США и Британии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза полностью снять ограничения на удары ВСУ по территории России.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с руководителями администрации президента США Джо Байдена и представят им список конкретных целей», которые Украина хочет поразить на территории РФ с помощью дальнобойного американского оружия, сообщил 29 августа телеканал CNN.